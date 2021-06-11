شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم في سياستها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفوز دولة الإمارات، الجمعة، بعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، معتبراً أن ذلك يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: إن «انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها..وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية».

وغرد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كاتباً عبر «تويتر»: «مبروك للإمارات وقيادتها وشعبها والعالم».