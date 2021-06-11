شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق 23 مؤسسة وتُخالف 31 لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أغلقت بلدية دبي 23 مؤسسة، وخالفت 31 أخرى خلال عشرة أيام الأولى من يونيو الجاري، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيما بلغت نسبة الالتزام 98%، وكان عدد التنبيهات 279.

وأوضحت البلدية أن المؤسسات المخالفة شملت عدداً من مغاسل ومراكز اللياقة والتجميل ومناطق ألعاب، وأكدت أنها تحرص على تكثيف الزيارات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن قرارات الإغلاق شملت مؤسسات غذائية للحد من الازدحام ومتابعة مدى التزام هذه المؤسسات بتطبيق جميع التدابير الاحترازية، فضلاً عن استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن مفتشي البلدية رصدوا حزمة من المخالفات للمقاهي تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، أو المسافات بين الطاولات، والسماح بالاكتظاظ داخل الموقع.

وأكدت بلدية دبي ضرورة توفير علامات أرضية واضحة ولافتات تشير إلى مسافات التباعد الجسدي بشكل واضح، وتخصيص مساحة أربعة أمتار مربعة لكل شخص داخل منطقة التدخين، ولا يسمح بالتجمعات أو إقامة الحفلات، ولا يسمح للمجموعات الأكثر من خمسة أشخاص بالوجود في منطقة التدخين، وعدم السماح للعملاء بأن يكونوا في منطقة التدخين أكثر من ثلاث ساعات، والتأكد من تعقيم الزوار لأيديهم عند الوصول، واستخدام أدوات «أطباق أو أكواب أو عبوات بلاستيكية مطهرة» يمكن التخلص منها، ومغلفة بشكل فردي.

وطالبت البلدية المؤسسات العاملة في دبي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.