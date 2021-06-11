شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: من حق المواطن الأفريقي الحصول على الخدمات البريدية بسهولة وبأسعار مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس منتدى رؤساء الإدارات البريدية الأفريقية، تحت عنوان التحول البريدي في أفريقيا "التحول الرقمي، الفرص والتحديات ما بعد جائحة كورونا" بمشاركة السفير بشار حسين مدير عام المكتب الدولى للاتحاد البريدي العالمي، ويونس جبرين السكرتير العام للاتحاد البريدى الأفريقى الشامل، وكريستيان مينينجو ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وأكثر من 70 عضو من رؤساء و مندوبين الإدارات البريدية الأفريقية.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا المنتدي يحمل أهمية خاصة، حيث إنه يضم كافة الخبراء الأفارقة في العمل البريدي لتبادل خبراتهم الفنية للوصول إلى أفضل الممارسات بشأن التحول الرقمي في كافة النواحي والمجالات البريدية، وتناول المنتدى عددًا من الموضوعات الهامة منها أهمية التحول الرقمي ودور التكنولوجيا الرقمية في إحداث تغيير جذري في طرق عمل المؤسسات البريدي لتلبية احتياجات العملاء و تطلعاتهم.

وأكد "فاروق"، خلال كلمته بالمنتدى، على أن التحول الرقمي أصبح أمرًا ضروريًا وعلى كافة المؤسسات البريدية، أن تتحرك سريعًا نحو بناء قدرتها وامتلاك أدوات التحول الرقمي لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده الخدمات البريدية حاليًا، مشيراً إلى أن القارة الافريقية تنمو بوتيرة سريعة، وعلى المؤسسات البريدية أن تحافظ على وتيرة هذا النمو وجعله مستدامًا وشاملًا من خلال الشمول المالي والتجارة الإليكترونية، والخدمات المالية الرقمية كونها ركائز رئيسية يمكن أن توفرها المنظمة البريدية الأفريقية للمجتمعات الأفريقية لتمكين المواطن الأفريقي للمضي قدما نحو ايجاد فرص عمل مناسبة ولائقة.

وأضاف "فاروق"، أنه على الرغم من الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا إلا أنها اظهرت أهمية التحول الرقمي وضرورة أن تتمكن المنظمات البريدية من خلاله الاستجابة بشكل عملي وسريع ومبتكر للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات والأسواق وبرامج الحكومات والسياسات الوطنية، مشيراً إلى الدور الوطني الذي تلعبه الإدارات البريدية في خدمة مجتمعاتها، وهو دور هام وحيوي ينبغي على الإدارات البريدية أن تفي به لتمكين مجتمعاتنا الأفريقية من النمو والأزدهار، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين الشباب الأفريقي من صغار المصنعين و المنتجين من الوصول إلى الأسواق العالمية وإدارة أموالهم بأكثر الوسائل الحديثة والآمنة.

وأكد شريف فاروق، على أن للمواطن الأفريقي الحق في الحصول على الخدمات البريدية والمالية بسهولة وبأسعار مقبولة، بالإضافة إلى التمويل متناهي الصغر بكافة أنواعه "الأقراض والتأمين والادخار"، وخدمات تحويل الأموال هي خدمات أساسية يجب أن تكون في متناول كل مواطن أفريقي.

وجدير بالذكر، أن أعمال المنتدى جاءت بمشاركة واسعة من الرؤساء التنفيذيين للإدارات البريدية في بوتسوانا وبوركينا فاسو، الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو، غانا، ساحل العاج، كينيا، نيجريا، مدغشقر، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تنزنيا، تونس، أوغندا، زامبيا، و زمبابوي و ناميبيا و أنجولا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كما قدم البريد المصري خلال أعمال المنتدى أفضل الممارسات التي تم تطبيقها في مجالات الخدمات المالية الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية وإدارة المؤسسات ومكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة الارهاب والأمن السيبراني وأمن المعلومات.