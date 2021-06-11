شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 11-6-2021.. 1.9 مليار صادرات مصر لمجموعة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 11-6-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انطلاق الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، الذى يعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى مسجلة 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021.



رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتى تفاهم لتعزيز التعاون مع السودان وجنوب السودانشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، الذى يعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ، التوقيع على مذكرتي تفاهم؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون، وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار، بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان . رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتى تفاهم لتعزيز التعاون مع السودان وجنوب السودانشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، الذى يعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ، التوقيع على مذكرتي تفاهم؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون، وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار، بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان .

وتم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ومثلها في التوقيع الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ومثلها في التوقيع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين وزارة الاستثمار بجمهورية جنوب السودان ومثلها في التوقيع الدكتور دیو ماثوك دينج، وزیر الاستثمار بجنوب السودان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومثلها في التوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة.

رانيا المشاط: محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل 25 مليار دولارقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى هيئات رؤساء الاستثمار الإفريقية، إن هناك بعض الركائز التي تسهل عملية التمويل، مشيرة أن كل وزير قطاعى يعرض المشروعات التى يريد تحقيقها، ويكون هناك تكامل من المؤسسات الدولية لتحقيقها، مؤكدا أن محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل لـ 25 مليار دولار مقسمة عبر قطاعات مختلفة. رانيا المشاط: محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل 25 مليار دولارقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى هيئات رؤساء الاستثمار الإفريقية، إن هناك بعض الركائز التي تسهل عملية التمويل، مشيرة أن كل وزير قطاعى يعرض المشروعات التى يريد تحقيقها، ويكون هناك تكامل من المؤسسات الدولية لتحقيقها، مؤكدا أن محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل لـ 25 مليار دولار مقسمة عبر قطاعات مختلفة.

وأضافت: مصر تعمل على إغلاق الفجوة في البنية التحتية، والمحفظة الجارية لمصر مع شركاء التنمية تعتبر نموذجا لبلدان كثيرة، وتابعت: الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة تفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، ومصر حصلت على الكثير من الجوائز الدولية .

إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع.. وإلغاء اعتماد 4 مراكز صيانة السياراتأعلنت مصلحة الرقابة الصناعية، إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية عن خلال شهر مايو الماضي، كما تم إجراء 1192 دراسة فنية متخصصة تضمنت 132 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1050 دراسة فنية متنوعة و 10 دراسات مستلزمات انتاج. إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع.. وإلغاء اعتماد 4 مراكز صيانة السياراتأعلنت مصلحة الرقابة الصناعية، إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية عن خلال شهر مايو الماضي، كما تم إجراء 1192 دراسة فنية متخصصة تضمنت 132 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1050 دراسة فنية متنوعة و 10 دراسات مستلزمات انتاج.

كما قامت المصلحة، بحسب أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء الرقابة الصناعية، بمنح ترخيص لـ223 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 60 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 18 حملة رقابية موسمية، شملت التفتيش على عدد 73 مصنع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 24 شكوى.

الإحصاء: 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول مجموعة السبع الصناعية فى بداية 2021أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى مسجلة 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%. الإحصاء: 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول مجموعة السبع الصناعية فى بداية 2021أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى مسجلة 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استيراداً من مصر خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 559,5 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية 525,4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 264,7 مليون دولار، ثم ألمانيا 184,5 مليون دولار، ثم فرنسا 171,9 مليون دولار، ثم كندا 115 مليون دولار، وأخيراً اليابان 63,2 مليون دولار.

رئيس ايتيدا: إعداد قائمة بيضاء بالأجهزة الأكثر استخداما فى المشروعات الرياديةكشف المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن إعداد الهيئة قائمة بيضاء white list بالأجهزة الأكثر استخدامًا في المشروعات الريادية بمجالات الإلكترونيات وانترنت الأشياء بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لتحفيز وتسريع عمليات الابداع والمشروعات الريادية للشباب والشركات الناشئة، وذلك في إطار جهود الهيئة للتغلب على التحديات التي تواجه الطلاب في مشروعاتهم الريادية. رئيس ايتيدا: إعداد قائمة بيضاء بالأجهزة الأكثر استخداما فى المشروعات الرياديةكشف المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن إعداد الهيئة قائمة بيضاء white list بالأجهزة الأكثر استخدامًا في المشروعات الريادية بمجالات الإلكترونيات وانترنت الأشياء بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لتحفيز وتسريع عمليات الابداع والمشروعات الريادية للشباب والشركات الناشئة، وذلك في إطار جهود الهيئة للتغلب على التحديات التي تواجه الطلاب في مشروعاتهم الريادية.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس عمرو محفوظ، جامعة المنوفية ومركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.