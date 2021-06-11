شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بضغط من قوة العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل قوة العملة الأمريكية على منافساتها، وذلك على الرغم من انتعاش أسعار النفط.



وكان البنك المركزي الكندي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، كما ألمح إلى استمرار تثبيتها من أجل توفير الدعم للاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا وإنعاش النمو.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 70.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.1 دولار وأقل سعر عند 69.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% إلى 72.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.09 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:59 بتوقي جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.8221، وسجل أعلى سعر عند 0.8279 وأقل سعر عند 0.8221.