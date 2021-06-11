شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+: التزام المجموعة بقيود إنتاج النفط بلغ 115% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت أرقام مقدمة من مصدر في أوبك+ اليوم الجمعة بأن أوبك وحلفاءها حافظوا على مستوى التزام قوي بقيود إنتاج النفط المتفق عليها في مايو أيار، عندما بدأ تنفيذ الجزء الأول من خطة زيادة تدريجية للإنتاج.

وقال المصدر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، التزموا بنسبة 115 بالمئة بقيود الإنتاج المتفق عليها في مايو أيار. وقالت أوبك هذا الأسبوع إن رقم أبريل كان 114 بالمئة.

تعيد أوبك+ 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق خلال الفترة من مايو أيار إلى يوليو تموز في إطار خطة للتخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنتها العام الماضي، وذلك في ظل تعافي الطلب من آثار الجائحة.