"MBG"للتطوير العقارى تتعاقد مع كريم مأمون رئيسًا للقطاع التجارى ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - د.عمرو العدل: 7 مليارات استثمارات الشركة فى السوق العقارى وتسعى لزيادتها عبر استراتيجيتها الجديدة

د. عمرو العدل: نخطط لطرح مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية

كريم مأمون: سعيد بالتعاقد مع شركة بحجم "MBG" للتطوير لقوة ملاءتها المالية ومحفظة مشروعاتها

كريم مأمون: أسعى مع فريق العمل لتحقيق المستهدفات البيعية للشركة وتنفيذ خطتها التوسعية

تعاقدت شركة "MBG" للتطوير العقارى مع كريم مأمون لتولى منصب رئيس القطاع التجارى ضمن خطتها لإعادة هيكلة الشركة واستقطاب كفاءات بالقطاع العقارى وخطة التوسع لإضافة مشروعات جديدة لمحفظة الشركة ووضعت الشركة استراتيجية توسعية جديدة تستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور عمرو العدل الرئيس التنفيذى لشركة "MBG" للتطوير العقارى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها إعادة هيكلة للشركة وضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى عبر طرح مشروعات جديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح العدل أن التعاقد مع " كريم مأمون " رئيسًا للقطاع التجارى بالشركة يأتى ضمن خطة الشركة لاستقطاب الكفاءات فى القطاع العقارى خاصة أن مأمون نجح خلال فترة قصيرة فى تحقيق نتائج قوية فى سوق العاصمة الإدارية بجانب الشركات التى ساهم فى وضعها مصاف شركات التطوير العقارى بالإضافة إلى النتائج البيعية التى حققها.

أضاف العدل أن حجم استثمارات الشركة فى السوق العقارى تتجاوز 7 مليارات جنيه موزعة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الدلتا وتسعى شركة "MBG" للتطوير العقارى لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجيتها الجديدة.

لفت العدل أن الشركة بصدد إطلاق مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر المقبل تضاف لمحفظة الشركة وسيتم الإعلان عن تفاصيلهما قريبًا.

توقع الرئيس التنفيذى لشركة "MBG" للتطوير العقارى أن يحقق " القطاع التجارى " بالشركة الخطة البيعية المستهدفة خاصة أنه سيتم آليات تسويقية جديدة تتناسب مع أوضاع السوق الحالية وجذب شرائح العملاء المستهدفين بمشروعات الشركة.

من جانبه قال كريم مأمون رئيس القطاع التجارى بشركة "MBG" للتطوير العقارى " أنه سعيد بالتعاقد مع شركة تطوير عقارى بحجم "MBG" لما تمتلكة من محفظة عقارية وملاءة مالية قوية تضمن لها المنافسة بقوة فى السوق العقارى خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح مأمون أنه تم وضع دراسة تسويقية متكاملة لمشروعات الشركة قيد التطوير والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق المستهدف من المبيعات التعاقدية بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية جديدة تهدف لجذب شرائح العملاء من راغبى السكن والاستثمار لمشروعات الشركة.

تابع مأمون أن الشركة تخطط لطرح منتج عقارى جديد فى العاصمة الإدارية من خلال مشروعين بمنطقة الداون تاون ويجرى حاليًا إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتصميمات الهندسية للمشروعين ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل نهاية الشهر الجارى.

وتطور شركة "MBG" للتطوير العقارى مشروع "PUKKA " السكنى والمقام على مساحة 41 فدانًا ويضم 42 مبنى بنسبة مبانى لاتتجاوز 22% وباقى المساحة مسطحات خضراء ولاند سكيب ويضم المشروع منطقة تجارية بالمشروع مساحتها 20 ألف متر وتضم أكبر وأشهر البراندات العالمية.

وتنفذ الشركة أول مركز طبى متكامل "River Green "بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى أطلقته الشركة مؤخرًا باستثمارات مليار جنيه بمنطقة MU-23 بين الحى السكنى R2 ,.R3 مباشرة على محور الأمل.

وتعد شركة "MBG" للتطوير العقارى من كبرى شركات التطوير العقارى فى منطقة الدلتا وتضم محفظتها مشروعات طبية وسكنية وتعليمية منها مشروع سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية ومشروع صن ست براس البر بمحافظة دمياط والمركز الطبى العالمى بالمنصورة وElite Medical Tower ومشروع العلا سيتى فى مدينة المنصورة و Gehaan Medical Center فى مدينة المنصورة.



