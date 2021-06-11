شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.2% خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9977.9 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2384.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% مغلقًا عند مستوى 3333.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.57% مغلقًا عند مستوى 12545.84 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1270.46 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 643 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 329.5 مليار جنيه إلى 332.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.4 مليار جنيه إلى 115.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 440.9 مليار جنيه إلى 448 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.844 مليار ورقة منفذة على 264 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.665 مليار ورقة منفذة على 288 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 22.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 30.6 مليون ورقة منفذة على 2030 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 46.06% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.94%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 895.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 69.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.03 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 147.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.2 مليار جنيه بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 217.1 ألف عملية.