شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع مقترباَ من 2800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعما من التوقعات بانتعاش الطلب العالمي.



يأتي ذلك في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي من تداعيات فيروس كورونا والمحاولات لإعادته لمسار النمو، وهو ما ينعكس إيجابا على حجم الطلب.



وفي سياق منفصل، يرى مراقبون أن البلاديوم وغيره من المعادن الصناعية كالبلاتين والنيكل سوف يعاني من نقص المعروض العالمي.



هذا، وتتلقى السلع دعما أيضا من ارتفاع التضخم في بعض الدول، وأبرزها الولايات المتحدة التي سجل فيها مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 0.6% في مايو/أيار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:23 بتوقي جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2795.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2801 دولارا وأقل سعر عند 2767.5 دولار.