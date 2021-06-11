شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" يسجل مستوى قياسيا جديداً في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في ظل المتابعة اللصيقة من جانب الأسواق للبيانات الاقتصادية، وسجل "إس أند بي 500" أعلى مستوى قياسي جديد.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 376 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 385 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 370 ألفاً.



وفي سياق متصل، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 34512 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 14034 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4242 نقطة.