شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رماة الأطباق من «عربية الرماية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت بعثة منتخب الإمارات الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» من جمهورية مصر العربية بعد مشاركتها في البطولة العربية للرماية والتي شهدت مشاركة 75 رامياً ورامية يمثلون 10 دول هي الإمارات والكويت ومصر وقطر والسعودية والأردن وسوريا وفلسطين وموريتانيا بينهم 45 رامياً في رماية التراب.

وقد ظفر نجم منتخبنا الوطني لرماية الاطباق من الأبراج «الاسكيت» سيف خليفة بن فطيس بالميدالية الذهبية على صعيد الرجال العرب والميدالية الذهبية أيضاً في بطولة الجائزة الكبرى لتشكلا دافعاً معنوياً كبيراً له خلال مشاركته المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تنطلق نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.

ولعل من الإنصاف أن نشيد بقرار اتحاد اللعبة بمشاركة العنصر النسائي بعد غياب وذلك يتماشى مع توجه اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية الخاص بمساواة المرأة مع الرجل في كافة الأنشطة والمسابقات.

وحققت فاطمة محمد أول إنجاز على صعيد رماية الأطباق للسيدات بنيل الميدالية الفضية، في حين أن المصرية ماجي عشماوي بطلة إفريقيا والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو حلت سادسة برصيد 12 طبقاً، بينما احتلت لاعبتنا عائشة محمد المركز الخامس برصيد 15 طبقاً.

أما نتائج منتخب الرجال فقد جانبه التوفيق خاصة الثلاثي الأساسي حمد بن مجرن وسيف الشامسي وظاهر العرياني الذي ابتعد كثيراً عن مستواه في البطولة الرسمية بينما كان موفقاً في التدريب على نفس الميادين قبل البطولة ما حدا بالمدرب إلى تبديله ليحل محل يحيى المهيري استناداً إلى نتائج جولاتهم في التدريب.

كما يعد حكمنا الدولي حسن الشحي في البطولة مكسباً كبيراً فقد أسهم في إنجاح الحدث وكان محل تقدير كافة المسؤولين بالاتحاد العربي وتم تكريمه تثميناً لجهوده.