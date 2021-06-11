شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مصرية لإقناع غلطة سراي بمشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب سيطير إلى تركيا خلال الساعات المقبلة من أجل الاجتماع بمسؤولي ناديه، وإقناعهم بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بعد تصريحات فاتح تريم المدير الفني للفريق بحاجته لمصطفى محمد أثناء الأولمبياد بسبب مشاركة غلطة سراي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وتابع غريب أنه يجهز أيضاً للسفر إلى تركيا للاجتماع بالمدرب التركي وإقناعه بالموافقة على سفر مصطفى محمد للأولمبياد، خاصة وأن الأولمبياد بطولة كبرى وستضيف للاعب فنياً.

وكان المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب حقق فوزاً مستحقاً على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد، في المباراة التي جرت بينهما على استاد السويس الجديد، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ويلتقى الفريقان مجدداً، الأح،د على الملعب نفسه.

وبدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل يضم كلاً: من محمد صبحي في حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي وأكرم توفيق ورمضان صبحي وإبراهيم عادل ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.