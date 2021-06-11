شكرا لقرائتكم خبر عن «ناش» يواجه «معالي مسقط» في كأس الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو:عصام السيد

يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، السبت، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، ويقام السباق لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 5 آلاف يورو.

ويتصدر قائمة الخيول المشاركة المهر «ناش دوز» لدي بوريس بإشراف دبليو اوكولوسكي، وبقيادة إس مورا الذي يبحث عن اللقب، وهو المرشح الأول للفوز، ويواجه المهرة «معالي مسقط» لمربط مسقط، بإشراف إم بوركوسكي، وقيادة دي ساباتيبكوف.

وينافس على اللقب أيضاً كل من «صني دي لوب» ليحيى راشد المسروري، بقيادة إس اباييف، و«أوماندور جال» لميتزا جودلوسكا، بإشراف نفس المالك، وبقيادة متصدر لائحة الفرسان اشتيبان مازور، و«أطلس» لام جانيكوسكي بإشراف نفس المالك، وقيادة جي ريزنكوف.

وهناك «فرحات» لام ستيلماسيزك، بإشراف إم ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي، و«سوبرا» لنورويسكاي، بإشراف نفس المالك، وقيادة كي مازور.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي.

ويرعى المهرجان أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.