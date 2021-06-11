شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يشيد بنظام الرعاية الصحية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني بنظام الرعاية الصحية الموجود في الإمارات وذلك بسبب جودة معاييره وكفاءته العالية.

وقال اللاعب خلال زيارته للإمارات: إن العلاج والطب الرياضي في الإمارات هو واحد من أفضل الأنظمة العلاجية في العالم، وتتمتع الدولة بمجموعة هائلة من إمكانيات السياحة العلاجية.

وأكد نجم كرة القدم إن دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة والتي تتصدر قمة قائمة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وجال النجم البرازيلي في مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة بدبي، والتي تُعد أول مستشفى في المنطقة تركز خدماتها وبشكل حصري على الطب الرياضي وجراحات العظام أيضاً.