شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل 25 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى هيئات رؤساء الاستثمار الإفريقية، إن هناك بعض الركائز التي تسهل عملية التمويل، مشيرة أن كل وزير قطاعى يعرض المشروعات التى يريد تحقيقها، ويكون هناك تكامل من المؤسسات الدولية لتحقيقها، مؤكدا أن محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل لـ 25 مليار دولار مقسمة عبر قطاعات مختلفة .

وأضافت: مصر تعمل على إغلاق الفجوة في البنية التحتية، والمحفظة الجارية لمصر مع شركاء التنمية تعتبر نموذجا لبلدان كثيرة، وتابعت: الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة تفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، ومصر حصلت على الكثير من الجوائز الدولية .

وأكدت أن كل المشروعات التى قامت بها مصر شارك فيها القطاع الخاص، ونرى القطاع الخاص المصرى يعمل فى سدود تنزانيا والسكة الحديد فى السودان.