الاقتصاد

اتجاه لتأجيل تصفيات ونهائيات كأس آسيا للصالات

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل تصفيات ونهائيات كأس آسيا للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

11 يونيو 2021

16:06 مساء

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الشارقة: عصام هجو
علم «الخليج الرياضي» أن لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في طريقها إلى تأجيل التصفيات الآسيوية القادمة التي تقدم لاستضافتها الإمارات والسعودية، والمقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى إبريل/ نيسان 2022 ،وبناء عليه سيتم تأجيل النهائيات التي سوف تستضيفها الكويت في فبراير/شباط 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2022 .
وسيتم إخضاع التأجيل من عدمه للتصويت خلال الاجتماع المقرر يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري وكل المؤشرات والتربيطات بين الأعضاء تؤكد أن التأجيل سيكون هو الاتجاه السائد خلال الاجتماع القادم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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