اتجاه لتأجيل تصفيات ونهائيات كأس آسيا للصالات

الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في طريقها إلى تأجيل التصفيات الآسيوية القادمة التي تقدم لاستضافتها الإمارات والسعودية، والمقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى إبريل/ نيسان 2022 ،وبناء عليه سيتم تأجيل النهائيات التي سوف تستضيفها الكويت في فبراير/شباط 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2022 .

وسيتم إخضاع التأجيل من عدمه للتصويت خلال الاجتماع المقرر يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري وكل المؤشرات والتربيطات بين الأعضاء تؤكد أن التأجيل سيكون هو الاتجاه السائد خلال الاجتماع القادم.