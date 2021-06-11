شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «كورونا» مجاناً لحاملي التأشيرات والإقامات المنتهية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، الجمعة، توفير لقاح "كوفيد-19" مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة، وذلك حرصاً على صحتهم ومراعاةً للظروف الاستثنائية الناتجة عن الجائحة.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن تلقي لقاح كوفيد-19 عبر التسجيل في مراكز التطعيم المخصصة باستخدام أي إثبات للهوية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية.