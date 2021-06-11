الاقتصاد

لقاح «كورونا» مجاناً لحاملي التأشيرات والإقامات المنتهية في أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، الجمعة، توفير لقاح "كوفيد-19" مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة، وذلك حرصاً على صحتهم ومراعاةً للظروف الاستثنائية الناتجة عن الجائحة.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن تلقي لقاح كوفيد-19 عبر التسجيل في مراكز التطعيم المخصصة باستخدام أي إثبات للهوية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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