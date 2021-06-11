شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يستقبل ميركل في البيت الأبيض منتصف الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
11 يونيو 2021
16:03 مساء
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(المملكة المتحدة-أ.ف.ب)
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن منتصف الشهر المقبل.
وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «يتطلع الرئيس بايدن لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بتاريخ 15 تموز/يوليو 2021»، مضيفة أن وباء «كوفيد-19» والتغير المناخي سيتصدران جدول أعمال اللقاء.
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