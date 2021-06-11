بايدن يستقبل ميركل في البيت الأبيض منتصف الشهر المقبل

(المملكة المتحدة-أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن منتصف الشهر المقبل.

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «يتطلع الرئيس بايدن لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بتاريخ 15 تموز/يوليو 2021»، مضيفة أن وباء «كوفيد-19» والتغير المناخي سيتصدران جدول أعمال اللقاء.