شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 94,223 لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 82 ألفاً و263 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع ما قدّمته حتى اليوم 13 مليوناً و684 ألفاً و429 جرعة، بمعدل توزيع 138.36 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة، لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

