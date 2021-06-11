شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 11-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 18.92 جنيها للشراء، و19.11جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي cib سجل استقرارا عند 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.95 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.95 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.95 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.92 جنيه للشراء .

19.11 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى بنك مصر18.92 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.96 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.94 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.94 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.01 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.92 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.