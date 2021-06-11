شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى أسبوع استنادا على هبوط السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ،استنادا على هبوط واسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،،بالرغم من البيانات القوية عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 28.28$ الأعلى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 27.98$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.94$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند معدل 1.43 % ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة الغير مدرة للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،بالرغم من أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة سجلت فى أيار/مايو أكبر زيادة سنوية منذ ما يقرب من 13 عاما ، حيث ظلت التوقعات بأن يستمر البنك الفيدرالي الاحتياطي فى التأكيد على أن تزايد الضغوط التضخمية بالفترة الأخيرة يعد مؤقتا.