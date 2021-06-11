شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يقلص من مكاسبه – تحليل – 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة بوينج (BA) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 254.93، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه المبكرة ويغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 0.28 نقطة ليستقر على سعر 248.34 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 242.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 260.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد