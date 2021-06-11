شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك أوف أمريكا (BAC) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.49% بما يعادل -0.63 نقطة ليستقر على سعر 41.69 دولار، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 40.77، ليستهدف مستوى المقاومة 43.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه