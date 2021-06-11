شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل – 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.60% بما يعادل -1.25 نقطة ليستقر على سعر 76.89 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 75.45، ليستهدف مستوى المقاومة 80.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه