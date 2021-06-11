شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كاتربللر (CAT) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -3.80% بما يعادل -8.92 نقطة ليستقر على سعر 225.73 دولار، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي بتداولاته القادمة، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وذلك كآخر فرصه له لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو ثبات مستوى الدعم 223.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 236.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه