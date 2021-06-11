شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين فى أوروبا ، بعد تأكيد المركزي الأوروبي على تحسن اقتصاد اليورو على نحو كبير خلال النصف الثاني من هذا العام ،وفى ظل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.4% حتى الساعة 09:01 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 456.23 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليحافظ على مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع فى ظل ارتفاع معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبط بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وقالت رئيسة البنك "كريستين لاجارد" إن الاقتصاد الأوروبي سيتحسن على نحو كبير خلال النصف الثاني من هذا العام ،وأن تشديد السياسة النقدية سيكون سابقا لأوانه وسيشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي وتوقعات التضخم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.5% ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,249.74 نقطة ، بعد هبوط السندات الأمريكية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند معدل 1.43% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 قرابة 0.5% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.