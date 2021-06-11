شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع فوق 1,900$ بفضل الهبوط الواسع فى عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتتداول مجددا فوق مستويات 1,900$ ، بفضل الهبوط الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،بالرغم من البيانات القوية عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,902.96$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,898.28$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,893.66$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد هبوط عوائد السندات الأمريكية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند معدل 1.43 % ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،بالرغم من أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة سجلت فى أيار/مايو أكبر زيادة سنوية منذ ما يقرب من 13 عاما ، حيث ظلت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي فى التأكيد على أن تزايد الضغوط التضخمية بالفترة الأخيرة يعد مؤقتا.

تتحول تركيز أسواق المال العالمية إلى اجتماع المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل ،حيث من المتوقع الإعلان عن المزيد من الأدلة الجديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.45 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,044.61 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري.