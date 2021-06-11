شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قرب مستويات الذروة فى عدة سنوات بفضل توقعات الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوياتها فى عدة سنوات ، بفضل توقعات طلب عالمي قوي خلال النصف الثاني من هذا العام.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 70.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 70.09$، وسجل أدنى مستوي عند 69.70$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.4% إلى مستوي 72.72$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.40$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.90$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 70.62$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4% وسجل مستوى 72.90$ الأعلى منذ أيار/مايو 2019.

دعم أسعار النفط هذا الأسبوع ،توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام ،خاصة فى ظل تعافي اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة والصين سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

وفى ظل التقدم السريع فى وتيرة التطعيم من عدوي كورونا ،وإعلان معظم الحكومات الكبرى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،خاصة قيود السفر والرحالات ،تتصاعد مؤشرات زيادة استهلاك الوقود.

أوضحت بعض البيانات هذا الأسبوع أن الازدحام المروري فى 15 مدينة أوروبية كبرى بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس كورونا فى آذار/مارس 2020.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن الطلب العالمي سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميا فى 2021 ،بزيادة تقترب من 7% عن العام السابق ،وأكدت خلال تقريرها الشهري أنه من المتوقع أن يكتسب تعافي نمو الاقتصاد العالمي زخما فى النصف الثاني من العام وبالتالي الطلب على الوقود.