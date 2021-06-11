شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع استنادا على آمال تحسن الاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي مقابل الدولار الأمريكي ،استنادا على آمال تحسن الاقتصاد الأوروبي على نحو كبير خلال النصف الثاني من هذا العام ، بحسب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" عقب الاجتماع الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد المنطقة الموحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2192$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2166 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2165$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، بعد بيانات أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات لوتيرة التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مرتفعة قرابة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ،بصدد تحقيق ثالث مكسب ِأسبوعي فى شهر ، وسط معنويات إيجابية تسيطر مستثمري العملات العالمية.

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبط بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وقالت رئيسة البنك "كريستين لاجارد" إن الاقتصاد الأوروبي سيتحسن على نحو كبير خلال النصف الثاني من هذا العام ،وأن تشديد السياسة النقدية سيكون سابقا لأوانه وسيشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي وتوقعات التضخم.