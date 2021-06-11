شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليقترب من القمة المسجّلة يوم أمس عند 72.85، بانتظار تخطي هذا المستوى لتعزيز التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، والتي يتواجد هدفها التالي عند 74.70، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 71.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد