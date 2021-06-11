شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية الآن ليتحرك دون المقاومة الفرعية المخترقة، وقد يتجه لاختبار محتمل للدعم الرئيسي 1876.00 قبل العودة للارتفاع من جديد، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق دعم القناة الصاعدة عند 1876.00، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1928.60 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1885.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد