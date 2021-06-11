شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وحتى الآن، لا تغيير على سيناريو الحركة الجانبية بين الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238 إلى أن يتمكن السعر من تأكيد اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4090 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي