شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.2175 والمقاومة 1.2190، لنستمر في حياديتنا إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي