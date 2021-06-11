شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان تعكران استئناف رحلات السفن السياحية في أمريكا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت إصابة شخصين بفيروس «كورونا» على متن سفينة «سيليبريتي ميلينيوم»؛ وهي واحدة من أولى السفن السياحية التي تبحر في أمريكا الشمالية منذ بداية الوباء على الرغم من أن «الطاقم والركاب قد تلقوا اللقاح» بحسب بيان للشركة المشغلة «رويل كاريبيين».

وأوضحت الشركة التي غادرت سفينتها سنت مارتن، الجزء الهولندي من جزيرة سنت مارتن الكاريبية في 5 حزيران/ يونيو «لا أعراض على الشخصين المصابين، وقد تم عزلهما في الوقت الراهن، ويخضعان لمراقبة فريقنا الطبي» مؤكدة أنها تجري عملية تعقب للمخالطين.

وجاءت نتيجة اختبارَي كوفيد-19 للمسافرين إيجابية في «الاختبار الإلزامي عند نهاية الرحلة»، كما أوضحت الشركة التي أكدت أنه كان على الركاب تقديم إثبات لحصولهم على اللقاح إضافة إلى فحص كوفيد-19 سلبي أجري قبل أقل من 72 ساعة قبل الصعود إلى السفينة.

ولفتت الشركة إلى أنها اتبعت بروتوكولات تتماشى مع وجهاتها واعتمدت إجراءات تفوق توجيهات الوكالة الصحية الأمريكية الرئيسية، «من أجل حماية سلامة ركابها» البالغ عددهم 600 إضافة إلى الطاقم المؤلف من 650 فرداً، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في أوائل أيار/ مايو توجيهات جديدة للسماح لركاب الرحلات البحرية بالإبحار في ظل شروط صارمة: تلقيح 95 في المئة من الأشخاص على متن السفن السياحية، من ركاب وموظفين.

وكان من المقرر أن تقوم «سيليبريتي ميلينيوم» برحلة مدتها سبعة أيام عبر باربادوس وأروبا وكوراساو. (أ ف ب)