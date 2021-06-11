شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجاوز 1900 دولار مع انخفاض العوائد الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأوقية، الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة، بعد ان اُعتبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية؛ لكي يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1900.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش. وزادت الأسعار أكثر من 0.5 في المئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1902.7 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو /أيار، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاماً، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهراً الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما يقلص كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1 في المئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية من دون تغيير وتعهد بتدفق منتظم للتحفيز خلال الصيف.

ويتحول الانتباه الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات المقرر عقده في 15-16 يونيو/ حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 28.07 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.1 في المئة إلى 1151.98 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2772.71 دولار ويمضي على مسار تسجيل نزول أسبوعي.

(رويترز)