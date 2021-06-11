شكرا لقرائتكم خبر عن «القاسمية» تحصل على تجديد الاعتماد الأكاديمي لبرامج البكالوريوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

حصلت الجامعة القاسمية، على تجديد اعتماد عدد من برامجها الأكاديمية، بناء على تقييم مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.

وأصدرت المفوضية قراراً بتجديد اعتماد برامج البكالوريوس في الآداب في اللغة العربية وآدابها، والشريعة والدراسات الإسلامية، والإعلام، بناء على تقارير فرق التقويم الخارجي للمفوضية والزيارات الميدانية والرقمية للجامعة، للتأكد من استيفاء معايير التراخيص والاعتماد، ما يضمن تحقق مخرجات التعلم، وضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والممارسات المرتبطة بالبرامج الدراسية المطروحة بكلياتها.

وأوضح الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة أن تجديد الاعتماد الأكاديمي، يأتي تحقيقا لتوجيهات مؤسس الجامعة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة. ويدلل على استيفاء معايير التجديد المطلوبة، وفق سياسات وإجراءات محددة، وعلى تميز أداء أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وجودة البرامج الأكاديمية، وفق أعلى المعايير التعليمية.

فيما أكد الدكتور عبد الحكيم الشرقاوي، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، أن الكلية نفذت خطة لتطوير مقرراتها، تعتمد على استراتيجيات التعليم والتعلم في أحدث صورها، بما يخدم رؤيتها ورسالتها، على أساس من الوسطية والاعتدال.

وأعرب الدكتور حسن الملخ، عميد كلية الآداب، عن الاعتزاز بتجديد الاعتماد، في ظل متابعة تحديث خطة برنامج البكالوريوس معرفيّاً ومهارياً وتطبيقيّاً؛ ليبقى مواكباً للتطورات الحديثة محلياً وإقليميّاً ودوليّاً، ويتماشى مع الطاقة الاستيعابيّة للكلية، وتنوّع التخصصات العلمية للأساتذة.

فيما أشار الدكتور عطا عبد الرحيم، عميد كلية الاتصال، إلى أن المخرجات الجديدة لبكالوريوس الآداب في الإعلام، ترتكز على اكتساب المهارات الإعلامية التي تواكب التطورات المتسارعة، وفي الوقت نفسه استحدثت الكلية مجموعة من المساقات التي تحقق فلسفة الجامعة، في نشر الوسطية والإسلام السمح، وتعليم اللغة العربية وآدابها.