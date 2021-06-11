40 % إنجاز مشروع تطوير الأنظمة الأمنية في «إصلاحية دبي»

دبي:

”الخليج 365”

أشاد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وآخرها تحقيق 40% إنجازازاً في مشروع تطوير الأنظمة الأمنية بمجمع السجون، وتعزيز وتقوية أداء عملياتها الإدارية والتحكم الأمني.

وأوضح أن مسؤولية القيادة العامة، كبيرة في رعاية حقوق الإنسان، وما نقدمه لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية، فرصة كبيرة لعكس الصورة المشرقة عن الدولة. مؤكداً الاهتمام بتقديم الخدمات للنزلاء، وحفظ حقوقهم التعليمية والصحية والتدريبية وغيرها. موجهاً إلى ضرورة الاهتمام ببيئة العمل الداخلية للموظفين عبر الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء الخبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد مروان جلفار، والعقيد صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط.

المؤشرات الاستراتيجية

واستمع المري، إلى شرح عن المؤشرات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للإدارة، وأبرز الإحصاءات والإنجازات التي تحققت في العام الماضي، والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، عبر إدارة شؤون النزلاء، واستحداث مبنى للعزل الصحي، وتخصيص مبنى الأحداث للنزلاء المُخالطين، اذ لم تسجل الإدارة أية حالات وفاة بين النزلاء بسبب الفيروس.

كما استمع معاليه إلى شرح المقارنات المعيارية بين المؤسسات العقابية والاصلاحية في دبي، والسجون الأمريكية، وأبرز مساهمات الشركاء، وإحصاءات إدارة تنفيذ الاحكام.

برنامج تحفيظ القرآن الكريم

وأطلع على برنامج تحفيظ القرآن الكريم للنزلاء، واستمرارية الأعمال خلال الجائحة كورونا، بالخدمات المختلفة المستحدثة، كالتقاضي عبر نظام الاتصال المرئي، والعيادة الرقمية، والزيارة عن بُعد، والتحقيق عن بُعد، وسواها.

وشكر المري، خلال اتصال الدكتورة هدى السويدي من هيئة تنمية المجتمع، ومحمد الأنصاري من ورثة عبيد الحلو، على دعمهم المادي والمعنوي الدائم للمؤسسات.

وفي ختام التفقد، كرم المري كوكبة مميزة من مرتب إصلاحية دبي والشركاء الخارجيين ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين» الهادفة إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين، ومجموعة من الضباط والعناصر المتميّزبن، تثميناً لكل عمل مُخلص وجهد متميز.