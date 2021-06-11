أجراس كاتدرائية واشنطن تدق 600 مرة تكريماً لضحايا «كورونا»

واشنطن - رويترز

دقت كاتدرائية واشنطن الوطنية أجراسها 600 مرة، مساء يوم الخميس، بمعدل دقة لكل ألف أمريكي توفوا؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا».

ومع مرور 15 شهراً على بدء الجائحة، يقترب العدد الرسمي لوفيات وباء «كوفيد-19» في الولايات المتحدة من 600 ألف وفاة على الرغم من نجاح برنامج التطعيم الوطني في خفض معدل الإصابات والوفيات اليومية.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي وفيات «كوفيد-19» في الولايات المتحدة وصل إلى 596059 حتى العاشر من يونيو/ حزيران. وتقول منظمة الصحة العالمية: إن الوفيات على مستوى العالم سجلت ثلاثة ملايين و758560. وكانت المرة الأخيرة التي دقت فيها الكاتدرائية الوطنية أجراسها من أجل ضحايا «كوفيد-19» في 15 ديسمبر/ كانون الأول، عندما ارتفع عدد الوفيات إلى 300 ألف.

وتوضح أداة تعقب فيروس «كورونا» التابعة لـ«رويترز» أن عدد الوفيات اليومي بالمرض في الولايات المتحدة انخفض إلى 431 في الثامن من يونيو/حزيران بعد أن بلغ ذروته يوم 27 يناير/ كانون الثاني عندما سجلت البلاد أكثر من 4500 وفاة.