مريم المهيري تلتقي رئيس تتارستان وتبحث التعاون في الأمن الغذائي

دبي:

”الخليج 365”

استقبل رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، خلال زيارتها إلى جمهورية تتارستان الروسية، التي استغرقت ثلاثة أيام.

وناقشت خلال الزيارة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الأمن الغذائي. كما استعرضت جهود دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي، بتوسيع دائرة الشراكات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المعنية.

والتقت خلال الزيارة، مارات زياباروف، نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة والغذاء، وألبرت كريموف، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، وعدداً من المسؤولين، بحضور الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

وتأتي زيارة المهيري، والوفد المرافق إلى تتارستان، في إطار جولة تشمل جمهورية كازاخستان، وتهدف إلى التركيز على سبل تعزيز الأمن الغذائي المشترك، عبر بحث فرص دعم تجارة الغذاء، وتبادل المعرفة والخبرات في تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لتمكين التحول نحو نظم غذائية مستدامة.

وقالت «تحظى زيارة جمهورية تتارستان الروسية بأهمية كبرى، لأنها تمثل أول لقاء مباشر بين الدولتين، لمناقشة ملف الأمن الغذائي الحيوي في منطقتنا. لقد أسعدتنا الزيارة وكرم الضيافة الذي أظهره لنا مسؤولو تتارستان طوال زيارتنا».

وأضافت «تحمل تتارستان إمكانات واعدة، ستساعد دولة الإمارات على تنويع مصادرها الغذائية من الخارج، وهو أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تتمتع تتارستان بقطاع زراعي متنامٍ، يتلقى استثمارات حكومية قوية، ويُظهر إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات الغذائية. في المقابل، فإن قطاع تكنولوجيا الزراعة الحديثة المتطور في دولة الإمارات، يحمل الكثير من التقنيات التي يمكن لتتارستان الاستفادة منها، لا سيما في تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك، لأن تتارستان منطقة غير ساحلية».

مشيرة إلى مناقشة عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الغذائي، التي تدعم التعاون والعلاقات الثنائية في هذا الصدد.

وشهدت المهيري والوفد المرافق، خلال الزيارة، عرضاً تقديمياً عن الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لجمهورية تتارستان، من وكالة تنمية الاستثمار. كما التقوا عدداً من المؤسسات والشركات القابضة للصناعات الزراعية، بما في ذلك RM AGRO و Agrosila وAzbuka Syra، حيث اطلعوا على زراعة الأعلاف وتربية الحيوانات ومنتجات الألبان واللحوم. كما زاروا مستوطنة التتار التقليدية وسوق المزارع، ومقر وزارة الزراعة والغذاء، حيث استقبلهم مارات زياباروف، واطلعوا على مختلف قطاعات الصناعة والزراعة والشركات الوطنية.

كما اطلعوا على تقنيات إنتاج زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس، خلال زيارتهم إلى مزرعة رامايفسكوي، والتعاونية الزراعية «كاوسار»، ومصنع استخراج زيت «كازان».

ورافق الوزيرة المهيري، أحمد الكتبي، سكرتير أول، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة الدولة لدى روسيا الاتحادية، ورافقها من مكتب الأمن الغذائي والمائي، سمية العريفي، مديرة المكتب، وعيسى الهاشمي، رئيس مكتب الابتكار والمشاريع الخاصة، وماجد بن كمال، مدير أول للمشاريع، ومحمد الملا، مدير إدارة الموارد المائية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأمل الأحمدي، رئيسة قسم الأبحاث الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة، وأسماء الدوبي، تنفيذية علاقات دولية بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسماح الهاجري، مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد، وبدر بن مبارك، المدير التنفيذي المسؤول عن شركة «فيش فارم» وسالم المقراني، مستشار في الشركة.

-انتهى-