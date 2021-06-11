شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية يومي الجمعة والسبت، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف 15.58 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك التجارى الدولى"cib" وبنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، أما سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.6 جنيه للشراء.

15.7 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.