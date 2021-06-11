شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 29-31 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار البيض الأبيض 35 جنيهًا في المزرعة، وسعر المستهلك إلى 39-42.جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيهًا في المزرعة وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 43-45 جنيهًا.
وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، قد رصد متوسط الأسعار خلال الشهر الجاري، وذكر التقرير أن متوسط سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض" استقر عند مستوى شهري ليبلغ السعر 31 جنيهًا، بينما ارتفع على معدل سنوى بنحو 7% مقابل 29 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وسعر كيلو الدجاج الحلي البلدي ارتفع بنحو 8% ليسجل 41 جنيهًا مقابل 37 جنيهًا، فيما استقرت أسعار كيلو صدور "دجاج مخلية" عند مستوى 70 جنيهًا، واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 42 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر الكبير زيادة بنسبة 36% لتبلغ 38 جنيها مقابل 28 جنيهًا.