شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يميل نحو السلبية المؤقتة- تحليل - 11-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تذبذبه دون الحاجز المستقر عند 133.60 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة التسلل نحو 132.50 ليشكل ذلك الهدف السلبي الأول للمسار الهابط ومن ثم ليحاول اختبار دعم القناة الصاعدة الرئيسي الممتد نحو 132.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.60 و 132.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز