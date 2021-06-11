شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الكسر-تحليل - 11-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتأكيد كسره للدعم المستقر عند 154.40 ليرتد بشكل إيجابي نحو 155.10 مؤجلا بذلك الهجوم التصحيحي الهابط والمقترح سابقا, كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 50 يؤكد تأجيل السعر للمحاولات السلبية لنبدأ بترجيح الاندفاع الصاعد خلال الفترة الحالية مع توفر فرصة للوصول نحو القمة المحققة سابقا والمتمثلة بمستوى 156.05.

أما تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد تشكيله لتداولات سلبية قوية ليستهدف بذلك المحطات المقترحة سابقا والمستقرة عند 153.00 و 151.90 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 154.80 و 156.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم