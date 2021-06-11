شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الدعم– تحليل - 11-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر البلاتين تشكيله لتداولات تصحيحية سلبية محققا بذلك مستوى 1128.50 وليزيد بذلك من فرص اختباره لدعم القناة الصاعدة الرئيسي المتمثل بمستوى 1110.00 تقريبا.

نلاحظ من الرسم المرفق تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 ليزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من تحقيق الهدف المنتظر سابقا ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1165.00 و 1110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط