شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالمحاولات الصاعدة– تحليل- 11-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس بتداولات يوم أمس عزم إيجابي جديد باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 لنلاحظ تشكيله بذلك لموجه صاعدة مقدما بذلك ضغط واضح على مستوى 4.5200.

بشكل عام, ثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة واستمرار صمود الدعم الإضافي المستقر عند 4.4200 فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا مستوى 4.6000 و 4.7100 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4400 و 4.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد