أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات

المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الذهب وارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي الذي عقد اليوم.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملات المناظرة الرئيسة إذ يتطلع المستثمرون إلى تأثيرات بيانات التضخم الأمريكي واجتماع المركزي الأوروبي التي أعلن عنها أمس، وإلى أي مدى ستدفع آداء أسواق العملات الباهتة.

وتبنى المستثمرون نهج الانتظار والترقب طوال الأسبوع، ما أزاح التقلب من السوق وترك العملات الرئيسة تتحرك في نطاقات ضيقة.

ووفقا لـ”رويترز”، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1883.26 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1888.20 دولار للأوقية، فيما ارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في نيسان (أبريل).

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 في المائة، إلى 27.62 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 2777.89 دولار، بينما انخفض البلاتين 1.2 في المائة، إلى 1136.53 دولار.

وتذبذب مؤشر الدولار بصورة محدودة قرب المستوى النفسي المهم عند 90، وسجل في أحدث تداولات 90.206، غير بعيد بشكل كبير عن المستوى المنخفض الذي سجله الشهر الماضي البالغ 89.533، الذي لم يبلغه منذ أوائل كانون الثاني (يناير) .