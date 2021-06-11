شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجاوز 1900 دولار مع انخفاض العملة والعوائد الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأوقية اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة، بعد ان اُعتبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لكي يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش. وزادت الأسعار أكثر من 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1902.7 دولار للأوقية.