شكرا لقرائتكم خبر عن حتى خطوط المحمول تورث.. هذه خطوات نقل ملكية أرقام "المتوفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط البعض بمقتنيات ذويهم ويرفضون التفريط بها عند وفاته، إحدى هذه المقتنيات هي رقم هاتفه المحمول، خاصةً لو كان إحدى الأرقام المميزة التي يدفع مقابلها الآلاف لشرائها، وقد لا يعرف البعض أنه يمكنك ميراث رقم المتوفي من خلال قواعد محددة وهي:

1- يتم تقديم إعلام وراثة المتوفي مع توكيلات من الورثة للشخص الذي يتم التنازل له عن الخط موضوع العملية.

2- يجب أن يحدث التنازل فى فترة لا تريد عن 90 يوما وذلك لأن عدم استخدام الخط لمدة 90 يؤدي إلى إنهاء التعاقد مع سحب الخط والرقم وإعادة استخدامه من قبل الشركات، وذلك طبقًا لتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات.

وطور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، وتمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقًا للقواعد المقررة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب آخر.

ويشدد جهاز تنظيم الاتصالات، في الرقابة على الشركات للحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.

واصلت أعداد مشتركى الهاتف المحمول، النمو فى مصر لتسجل 97.76 مليون خط بنهاية شهر يناير عام 2021 مقابل 95.36 مليون خط بنهاية شهر ديسمبر عام 2020 بنسبة نمو شهرى 2.15%، ومقارنة مع 95.7 مليون خط بنهاية شهر يناير من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 2.15%، لتصل نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر 95.87% بنهاية شهر يناير الماضى.