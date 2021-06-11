شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 109.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.33، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.45، بينما حقق الأدنى له عند 109.32.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث اكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية في عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي للربع الثاني والتي أظهرت انكماشاً بما قيمته 1.4 مقابل اتساع بما قيمته 1.6 في القراءة السابقة للربع الاول الماضي.

على الصعيد الأخر يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 84.1 مقابل 82.9 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.