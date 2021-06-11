شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,900$ للأونصة مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 14 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى فعليات اجتماعات مجموعة السبع في كورنوال بإنجلترا.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.06% لتتداول عند 1,903.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,901.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,896.40$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 89.99 مقارنة بالافتتاحية عند 90.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 84.1 مقابل 82.9 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع التي من المقرر لها أن تعقد حتى الأحد القادم في كورنوال بإنجلترا والتي يحضرها وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الصناعية السبع كل من كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتلك الاجتماعات تكون مغلقة أمام الصحافة إلا أن بعض المسئولين عادتاً يتحدثون مع المراسلين ويتم إصدار بيان ختامي للمجموعة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بادين توجه إلى بريطانيا الأربعاء الماضي في أول رحلة خارجية له عقب توليه زمام أمور البيت الأبيض ضمن مهمة تستغرق ثمانية أيام لإعادة العلاقات المتوترة خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإعادة صياغة العلاقات الأمريكية الأوروبية والعلاقات الخارجية مع روسيا، وبالأخص أن ترامب فرض رسوم جمركية وانسحب من معاهدات دولية خلال الفترة الرئاسية الأمريكية السابقة.

ونود الإشارة، لكون صحيفة واشنطون بوست ذكرت مؤخراً أن الرئيس الأمريكي بادين صرح "هل ستثبت التحالفات والمؤسسات الديمقراطية التي شكلت الكثير من القرن الماضي قدرتها على مواجهة التهديدات والأعداء في العصر الحديث؟ الإجابة هي نعم وفي هذا الأسبوع في أوروبا، لدينا فرصة لإثبات ذلك"، ومن المقرر أن تكون قمة الرئيس الأمريكي بايدن مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء المقبل في حنيف.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس اتفاق وزير التجارة الصيني وانج وينتاو وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو على دفع العلاقات التجارية والاستثمار للأمام في أول اتصال لهما عقب توالي إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، وأن الإدارة الأمريكية ألغت الحظر الذي فرض في عهد الرئيس ترامب على تطبيق تيك توك وتطبيق ووي تشات، وأن يتم مراجعة تطبيقات البرمجيات من الخصوم الأجانب واتخاذ إجراءات ضد التي تشكل تهديد أمني.

وفي سياق أخر، تابعنا الثلاثاء الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 174.06 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,758,560 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الخميس، أكثر من 2,156 مليون جرعة.